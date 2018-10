Kalajoen kolariauton nopeusmittari oli pysähtynyt 165 kilometrin lukemaan – seismologian laitoksen mittauspiste rekisteröi voimakkaan jäljen

Kotimaa

Kalajoen kolariauton nopeusmittari oli pysähtynyt 165 kilometrin lukemaan – seismologian laitoksen mittauspist

Kalajoen kuolonkolarin onnettomuusauton nopeusmittari oli pysähtynyt lukemaan 165 kilometriä tunnissa, poliisi kertoo.Auton nopeusarvion lisäksi on tarkentunut turma-aika. Turma tapahtui hieman ennen puoli kahta lauantain vastaisena yönä. Poliisi päätteli asian auton pysähtyneestä kellosta.Täsmälleen samaan aikaan on lähistöllä oleva seismologian laitoksen mittauspiste Kalajoen Kamusenperällä poliisin mukaan rekisteröinyt jäljen, joka ei sovi maanjäristykseen eikä räjäytykseen.– Kyse on varsin todennäköisesti kolariauton törmäyksestä aiheutunut rekisteröinti. Mittauspiste sijaitsee varsin lähellä tapahtumapaikkaa, poliisi kertoo tiedotteessa.Ulosajossa kuoli kolme kalajokelaista nuorta miestä ja yksi loukkaantui. Tänä vuonna ajokortin saaneen 18-vuotiaan nuoren miehen ohjaama henkilöauto suistui rajusti Ylivieskantieltä Tyngän kylän lähistöllä. Turmassa henkensä menettänyt kuljettaja ja toinen kuolleista matkustajista olivat veljeksiä.Henkilöauto oli ajautunut loivasti vasemmalle kaartuvalla tieosuudella pientareelle, minkä jälkeen se törmäsi tierumpuun ja päätyi ulos tieltä ojaan katolleen.Poliisin puhutteluissa ja kuulusteluissa on selvinnyt, että tapahtumailtana ennen ajoon lähtöä mökillä olleessa seurueessa oli nautittu alkoholia. Toistaiseksi asiassa ei kuitenkaan epäillä rattijuopumusta. Kuljettajan ja muiden onnettomuudessa kuolleiden mahdollinen veren alkoholimäärä selviää oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa.