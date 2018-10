Kotimaa

Laitettiinko Aku Louhimies hyllylle Ylen toimittajan viestien seurauksena? Yle: ”Hyvin absurdi väite”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+ferm

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005865506.html