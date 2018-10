Kotimaa

Tampereen Keskustorin pahoinpitelystä epäilty mies on vapautettu

kertoo vapauttaneensa miehen, jota se etsi liittyen Tampereen Keskustorilla lauantaina 6.10. yöllä tapahtuneeseen pahoinpitelyyn, joka johti noin 60-vuotiaan miehen kuolemaan.Nuorta miestä etsittiin yleisövihjeiden avulla, ja eilen hän saapui itse poliisilaitokselle.Nyt vuonna 1997 syntyneen epäillyn kuulustelut ovat ohi ja tämä on kertonut osuudestaan tapauksessa, kertoo poliisi.Epäilty on vapautettu kuulustelujen jälkeen.määrittelee tarkoin pidättämisen ja vangitsemisen edellytykset.– Kyseessä olevassa tapauksessa niin sanotut yleiset edellytykset täyttyvät. Poliisilla on siis syytä, tai todennäköistä syytä epäillä henkilöä kyseessä olevista rikoksista, tiedottaa poliisi.Poliisi tutkii tapahtumasarjaa kahtena pahoinpitelynä ja törkeänä kuolemantuottamuksena.– Koska kyseessä olevassa tapauksessa epäillyt rikokset ovat sellaisia, että niistä määrättävä lievin rangaistus on vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta, täytyy myös olla käsillä erityisiä edellytyksiä, niin pidättämiselle kuin vangitsemisellekin. Laissa erityisinä edellytyksinä mainitaan kansankielellä karttamisvaara, jatkamisvaara ja vaikeuttamisvaara.Poliisin mukaan erityisiä edellytyksiä ei ole, joten epäilty on vapautettava.