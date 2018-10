Kotimaa

Poliisilta lisätietoja Vesilahden operaatiosta – perustelee ambulanssin ja Puolustusvoimien näkymisen paikalla

Operaatio alkoi lauantaina ja jatkui sunnuntaina. Aamulehden mukaan operaation aikana ihmisiä tarkastettiin tiesuluilla. Lisäksi paikalla oli ambulanssi ja Puolustusvoimien kalustoa.Maanantaina poliisi kertoi, että Pirkanmaan Vesilahden operaation vuoksi kaksi henkilöä on otettu kiinni.– Tapahtumiin epäillään liittyvän ampuma-aseen luvaton hallussapitäminen ja käyttäminen. Ketään henkilöä ei ole kuitenkaan vahingoitettu tapahtumien yhteydessä, poliisi kertoo tiedotteessa.poliisioperaation syynä oli uhkaava käyttäytyminen, tiedotti poliisi tiistaina.Tiistaina poliisi kommentoi lakonisesti myös ambulanssin ja puolustusvoimien kaluston näkymistä paikalla. Kyse on ollut poliisin mukaan normaalista varautumisesta. Tilannearvion mukaan poliisi voi pyytää esimerkiksi panssaroitua ajoneuvoa paikalle puolustusvoimilta virka-apuna.– Kun poliisitoiminnassa saadaan tietoa siitä, että kohteessa on henkilön hallussa ampuma-ase, otetaan se luonnollisesti huomioon toiminnan suunnittelussa. Panssaroitua ajoneuvoa käytetään toiminnassa mukana olevan henkilöstön suojaamiseksi.Ambulanssi oli poliisin mukaan paikalla etukäteispainotteisesti mahdollisten loukkaantumisten varalle. Mikäli tilanteessa kuka tahansa henkilö loukkaantuisi, etupainotteisella toiminnalla turvataan mahdollisimman nopea hoidon aloittaminen.– Kuten aikaisemminkin on todettu, kukaan henkilö ei ole loukkaantunut eikä sivullisia henkilöitä ole ollut tilanteessa vaarassa.