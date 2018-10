Kotimaa

WWF:n livekamera sukeltaa taimenien valtakuntaan

16.10. 7:28

Luonto WWF:n uudella livekameralla voi seurata taimenten ja muiden virtavesissä viihtyvien lajien elämää suorassa lähetyksessä.

Kamera sijaitsee koskessa, jonne WWF on kunnostanut taimenelle sopivia kutupaikkoja ja elinympäristöjä yhdessä K-ryhmän kanssa.



Taimen on Suomessa uhanalainen, koska jokien patoaminen, vesien pilaantuminen ja liiallinen kalastus ovat karsineet kantoja. Taimenkamera on osa laajempaa Luontolive-palvelua, jossa voi katsoa suoria lähetyksiä Suomen luonnosta.