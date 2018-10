Kotimaa

Poliisin Tampereella etsimä mies ilmoittautui poliisille – epäilty törkeästä kuoleman­tuottamuksesta

Poliisi kertoo, että Tampereen Keskustorin lauantaina 6.10. yöllä tapahtuneen pahoinpitelyn tiimoilta etsitty mies saapui poliisiasemalle.Pahoinpidelty noin 60-vuotias mies menehtyi sairaalassa vammoihinsa, uutisoitiin tänään. Mies sai pahoinpitelyssä päähänsä vakavia vammoja eikä palannut tajuihinsa.– Viimeisimmän tiedotteen kuvien julkaisun jälkeen poliisi sai paljon tunnistuksia. Epäillyn nimi tuli esiin toistuvasti. Ennen kuin poliisi ehti tavoitella epäiltyä, hän otti itse yhteyttä ja saapui sovitusti paikalle, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi.– Hän on selvittänyt tapahtumien kulkua parhaillaan jatkuvissa kuulusteluissa.Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa kahtena pahoinpitelynä ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiemmin on uutisoitu, että vammoihinsa menehtynyt uhri oli liikenteessä polkupyörää taluttaneen miehen kanssa. Polkupyörämies oli joutunut käsirysyyn paikalla olleen nuoren miehen kanssa.Epäilty on vuonna 1997 syntynyt tamperelainen nuori mies. Hän jää poliisilaitokselle kiinni otettuna.– Vastaavia yhdellä tönäisyllä, iskulla tai potkulla aiheutuneita kuolemantapauksia on vuosittain muutamia. Lievältä vaikuttava pahoinpitely saattaa helposti johtaa äärimmäiseen lopputulokseen. Ainoa tehokas keino estää vastaavaa tapahtumasta on se, että ihmiset pidättäytyvät kaikesta väkivallan käytöstä, muistuttaa poliisi.Poliisi julkaisi nuoren miehen kuvan eilen sunnuntaina ja pyysi yleisövihjeitä hänestä. Nyt poliisi kiittää saamistaan monista ilmoituksista. Poliisi uskoo, että olisi saanut miehen kiinni myös vihjeiden pohjalta.