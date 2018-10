Kotimaa

Kommentti: Vältyin nuorena usealta Kalajoen tragedialta – puhtaasti hyvällä tuurilla

Kun ajat viikonloppuna öistä tyhjyyttään ammottavalla tiellä, nopeusrajoitukset ovat vain tikkunekkuja tien laidassa.

kerran saimme viikonlopun aikana lukea surullisia uutisia. Kahden veljen ja heidän ystävänsä elämä päättyi traagisesti tienpientareelle. Samassa autossa matkannut neljäs nuori säilytti henkensä kuin ihmeen kaupalla.Uutinen pysäyttää, sillä tuollaisessa romuautossa olisin itsekin voinut olla, useaan otteeseen nuoruuteni aikana. Tuolla samalla tiellä, ehkä jopa tuossa samassa kohdassa.alueella kasvaneena muistan, että ajokortin saaminen oli täysi-ikäisyyttä huomattavasti tärkeämpi riitti aikuisuuteen. Kun kädessäsi on inssiajon jälkeen saatu paperilappu, joka oikeuttaa ajamaan yleisillä teillä, olet aikuinen joka työnnetään auton rattiin heti.Ja kun ajat viikonloppuna öistä tyhjyyttään ammottavalla tiellä, nopeusrajoitukset ovat vain tikkunekkuja tien laidassa.Olen ajanut käsittämätöntä ylinopeutta kello kahden aikaan yöllä, olen ajanut väsyneenä lumisateessa karvanoppien heiluessa silmillä ja muun autokunnan bailatessa täysiä, olen ajanut niin, että henkilöautoon oli tungettu 10 ihmistä. Olen ajanut tällä tavalla vain muutama kuukausi ajokortin saamisen jälkeen.Olen ollut myös kyydissä ja pelännyt henkeni edestä, kun pienellä autolla on kaahattu 60 alueella 150 km/h. Kaikki tämä tuntui normaalilta tuolloin, kaikki muutkin ajoivat tällä tavalla.Olen selvinnyt tästä hengissä vain puhtaasti hyvän tuurin avulla.ei tarvinnut pelätä, sillä kaikki tietävät että julmetun isolle alueelle on venytetty vain muutama poliisipartio jotka eivät todellakaan ehdi kyylätä ohi ajavien autojen nopeuksia. Tai jos sattuu olemaan liikennevalvonta-aika, poliisin tutkapaikat tiedetään tarkasti.Nuori kuljettaja luulee olevansa kuolematon, ja kun tie on tyhjä ja sää hyvä, viittaa nopeusrajoituksille kintaalla. Ainahan tästä on voinut ajaa lujaa, muutkin ajavat tässä lujaa. Ja määränpäähän haluaa päästä nopeasti.Lopullinen määränpää voi kuitenkin tulla vastaan hetkessä, ei vaadita kuin pieni herpaantuminen, pieni virheliike.Kalajoen romuauton kuvaa kannattaa katsoa pitkään. Pahinta mitä kaahatessa voi tapahtua ei ole se, että poliisi vie kortin ylinopeudesta.Pahinta mitä kaahatessa voi tapahtua on tämä.