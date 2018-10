Kotimaa

Saimaannorppia on alati enemmän: Kannan suuruus jo lähes 400

15.10. 12:48

Luonto Saimaannorppakanta on tällä hetkellä jo 380–400 yksilöä, kertoo maa- ja metsätalousministeriö.

Norppien talvikanta on kasvanut viime vuodesta 10–20 norpalla. Määrä on jo hyvin lähellä vuodelle 2025 asetettua 400 norpan tavoitetta.



Leudot talvet ovat vaikeuttaneet norppien pesintää ja pesien havainnointia. Apukinosten tekemiseen ja pesälaskentoihin osallistunut runsas vapaaehtoisten joukko on kuitenkin mahdollistanut norppakannan suojelun ja seurannan leutoinakin talvina.