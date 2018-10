Kotimaa

Hus lanseerasi uuden hoitomuodon: Saattaa parantaa vaikeasti sairaita syöpäpotilaita

Syöpähoidot Ensimmäinen suomalainen potilas on jo saanut hoidon.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on otettu tutkimuskäyttöön uudenlainen hoitomuoto, joka saattaa parantaa vaikeasti sairaita syöpäpotilaita. Husin mukaan kyseessä on täsmähoito tietyntyyppisillä muokatuilla valkosoluilla.



Uudessa immunologisessa täsmähoidossa potilailta kerätään omia valkosoluja, joita muokataan geneettisesti tuhoamaan syöpäsoluja. Muokatuilla soluilla on saatu jopa täydellisiä, pysyviä hoitovasteita sellaisille veri- ja imukudossyöville, joihin perinteiset hoidot eivät ole tehonneet.



Ensimmäinen suomalainen lymfoomapotilas on jo saanut Husissa uudentyyppisen hoidon.