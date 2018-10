Kotimaa

Tampereen Keskustorilla pahoinpidelty kuoli vammoihinsa – poliisi kaipaa tietoja kuvan miehestä

Tampereen

Keskustorilla lauantaina 6.10. kahden aikaan yöllä tapahtuneen pahoinpitelyn uhri on kuollut viime yönä sairaalassa tajuihinsa tulematta.Poliisi kertoo, että asiaa tutkitaan nyt paitsi pahoinpitelynä myös törkeänä kuolemantuottamuksena.Pahoinpitely tapahtui Keskustorin taksitolpan ja Hämeenkadun välisellä alueella. Noin 60-vuotiaalla uhrilla, kaljuhkolla miehellä, oli yllään tumma ulkotakki, puvuntakki ja punaruudullinen kauluspaita sekä tummat housut.Sisä-Suomen poliisi kertoo edistyneensä tutkinnassa, mutta epäillyn henkilöllisyys ei ole vielä poliisin tiedossa.Tähän mennessä poliisi on kuulustellut neljää miestä todistajina ja heidän havaintojensa perusteella hankkinut alueella olevien valvontakameroiden nauhoituksia. Niitä on poliisin mukaan tullut saatu kiitettävästi huolimatta siitä, että niin kutsutut kaupunkikamerat ovat epäkunnossa.pyytää yleisöltä vihjeitä kuvissa esiintyvästä noin 30-vuotiaasta miehestä, jonka henkilöllisyyttä poliisi ei ole saanut selville.Poliisi on aiemmin kertonut, että uhrin seurassa oli polkupyörää taluttanut mies, joka oli joutunut käsirysyyn paikalla olleen nuoren miehen kanssa.Nuori mies saattaa olla itse epäilty tai epäillyn seurassa liikkunut pitkä mies. Miehet ajautuivat painissaan suojatielle ja ilmeisesti nuorempi sai painettua vanhemman miehen alleen.Todistaja on kertonut kuulusteluissa, että toisen miehen kanssa paininut mies poistui paikalta läheiseen pikaruokaravintolaan.pyytää tapahtuman mahdollisia silminnäkijöitä sekä yöaikaan tapahtumapaikalle jääneitä ihmisiä, joilla voi olla tietoja tapahtuneesta, ottamaan yhteyttä Tampereen poliisiin rikoksen selvittämiseksi.Poliisi ottaa vihjeitä vastaan puhelimitse numerossa 0295 445 317 tai sähköpostilla keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi