Naureskelua päin naamaa, ”suosikkijärjestelmä”, pojittelua... – Lähes 20 kansanedustajaa kertoo kiusaamisesta eduskunnassa

Kotimaa

Naureskelua päin naamaa, ”suosikkijärjestelmä”, pojittelua... – Lähes 20 kansanedustajaa kertoo kiusaamisesta

Nimittelyä, rasismia ja aliarviointia iän takia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiusaaja on useimmiten toisen puolueen edustaja

"Eduskunnan hallinto ei kohtele tasapuolisesti"