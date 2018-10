Näitkö tätä miestä? Sisä-Suomen poliisi julkaisi kuvia henkilöstä, jonka yhteyttä Tampereen Keskustorin pahoinpitelyyn selvitetään

Kotimaa

Näitkö tätä miestä? Sisä-Suomen poliisi julkaisi kuvia henkilöstä, jonka yhteyttä Tampereen Keskustorin pahoin

Sisä-Suomen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin

Todistaja kertoi





Poliisin

Sisä-Suomen