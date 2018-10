Lukijoiden kuvat: Tällainen oli historiallisen lämmin sunnuntai – käärmeitä, kukkiva mansikka, romanttisia tunnelmia...

Kotimaa

Lukijoiden kuvat: Tällainen oli historiallisen lämmin sunnuntai – käärmeitä, kukkiva mansikka, romanttisia tun

Tänään

Ennätyslämmin

Katso kooste lukijoiden kuvista:









































sunnuntaina saatiin nauttia poikkeuksellisen lämpimästä säästä. Niin poikkeuksellisesta, että jopa vanha lokakuun lämpöennätys rikkoutui.Ennätyslämpimän lokakuun päivän korkein lämpötila on Kruunupyyssä Pohjanmaalla mitattu 20,9 astetta.Aiemmin Ilmatieteen laitos kertoi asteita olleen 21, mutta nyt luku on korjattu asteen kymmenyksen alemmas Twitterissä. Joka tapauksessa kyseessä on lokakuun ennätyslämpötila.Seuraavaksi lämpimin lukema mitattiin Siikajoella, jossa lämpötila nousi 20,8 asteeseen. Ylivieskassa paistateltiin päivää 20,6 asteessa, samoin Pyhäjärvellä ja Seinäjoella.Aiempi lokakuun ennätys oli kirjattu tilastoihin vuonna 1985, kun Helsinki-Malmin -lentokentällä mittari kipusi 19,4 asteeseen.sunnuntai sai IS:n lukijat liikkeelle eri puolilla Suomea, sekä luonnonhelmaan että kaupunkimaisemiin.