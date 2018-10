Kotimaa

Lokakuun lämpö hellii Suomea – kaikkien aikojen lämpöennätys meni rikki Pohjanmaalla: 20,3 astetta!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.supersaa.fi/suomi/ylivieska/630768/?utm_medium=referral&utm_campaign=supersaa-widget





Vielä

Kun