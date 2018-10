Kotimaa

Asianajaja huolissaan oikeusmurhien oikaisusta Suomessa – "Purkuhakemusten jättäminen on käytännössä estetty"

Fredmanin mukaan KKO:n linjaus tuomion purkamisesta tekee purkuhakemukset käytännössä mahdottomiksi.Keväällä tohtoriksi väitellyt Fredman arvioi oikeusmurhien olemusta väitöskirjassaan, minkä lisäksi hän on toiminut asianajajana useissa korkean profiilin huumerikosjutuissa.Pahimmat oikeusmurhat Suomessa voisivat koskea tapauksia, joissa joku istuu elinkautista vankeutta syyttömänä. Toistaiseksi kukaan lainvoimaisesti murhasta tuomittu ei ole vielä paljastunut Suomessa oikeusmurhan uhriksi, mutta media on paljastanut tällaisia tapauksia esimerkiksi Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.Oikeusavun saamiseksi jo hakemuksen liitteenä täytyisi olla selvitys, jonka perusteella hakemus on uskottava. Lisäksi tuomiovirhekantelua tai purkuhakemusta ei voi tehdä ilman lakimiestä.– Jos vaikkapa joku vankilassa elinkautista istuva ihminen haluaisi hakea purkua tuomioon, täytyy avustajana olla asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai lupalakimies.Fredmanin mukaan avustajan täytyisi käyttää ehkä jopa kymmenen tunnin työ, ennen kuin edes jutun rahoitus olisi selvillä.– En usko, että hirveän monet asianajajat ovat valmiita tekemään kymmenen tunnin työtä sen selvittämiseen, saako asianajaja työstään palkkion.Fredman sanoo, että hänelle itselleenkin tulee soittoja purkuhakemusasioista. Hän on kuitenkin ohjannut soittajia hoitamaan tapauksia omien asianajajiensa kanssa, jos nämä ovat elossa.– En tiedä, mikä hyvä malli olisi. Tällä oikeusapulinjauksella ainakin tehokkaasti estetään, että purkuhakemuksia ei tule, Fredman kommentoi KKO:n linjausta.STT ei tavoittanut perjantaina KKO:sta ketään kommentoimaan asiaa.