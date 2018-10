Kotimaa

Lotossa ei vieläkään täysosumia – potti kasvaa entisestään

Lotossa ei tällä kierroksella ollut yhtään täysosumaa.Parhaan tuloksen sai yksi onnekas 6+1 -rivillä. Hän tienasi 196 000 euroa.Voittorivi on: 4, 11, 24, 25, 35, 40. Lisänumero on 2 ja plusnumero 24.Lauantain jokerissa jaossa oli miljoona euroa. Oikea rivi on: 4611664.Lotossa oli kierroksella 41/2018 jaossa muhkea 5 miljoonan euron potti. Summa on kasvanut, sillä kolmella edellisellä kierroksella ei tullut yhtään täysosumaa.Täysosumaa ei tullut tälläkään viikolla. Lottopotti kasvaa entisestään. Ensi viikolla lotossa arvotaan 6,5 miljoonaa euroa.