Kotimaa

4 avointa kysymystä: Nämä asiat ovat yhä hämärän peitossa Kalajoen onnettomuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Turma-auton nopeus: ”Kuinka paljon yli 150”





2. Oliko alkoholilla osuutta turmaan?

3. Ajoneuvon kunto





4. Nuorten illan kulku