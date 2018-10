Kotimaa

Kalajoen turma on valitettavan tyypillinen nuoren kuljettajan onnettomuus





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005863157.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005863279.html

Nuorten liikennekuolemat laskusuunnassa

18-vuotiaat autoilijat ovat Tilastokeskuksen tilastojen mukaan poikkeuksellisen onnettomuusaltista väkeä. 18-vuotiaille autoilijoille sattui viime vuonna lähes 200 henkilövahinkoa, kun esimerkiksi 35-vuotiaille kuljettajille niitä tapahtui vain noin 50.Vahinkoriski laskee nopeasti kuskin varttuessa. Esimerkiksi 21-vuotiaille kuljettajille sattui viime vuonna vain noin sata henkilövahinkoa.Vastaava ilmiö näkyi tilastoissa selvästi myös 15-vuotiaiden mopokuskien kohdalla.Liikenneturvan mukaan nuorille kuljettajille on tyypillistä omien ajotaitojen yliarviointi ja tavallista suurempi riskinotto. Tämä näkyy siinä, että suistumisonnettomuudet – jollaisesta Kalajoellakin oli kyse – ovat nuorille kuljettajille tyypillisiä.Kalajoen turma oli muutoinkin tyypillinen nuoren kuljettajan onnettomuus. Niitä tapahtuu usein viikonloppuisin ja tavallista useammin myös yöaikaan. Yleisimmin ajopelinä nuorten kuolemantapauksissa on henkilöauto.Tyypillistä onnettomuudessa on myös miesten vahva edustus. Esimerkiksi vuonna 2016 neljä viidesosaa liikenneonnettomuuksissa kuolleista nuorista oli miehiä.Epätyypillistä Kalajoen onnettomuudessa oli vuodenaika. Kesä saa nuoret liikkeelle, mikä näkyy myös onnettomuustilastoissa. Nuorten kuljettajien henkilövahingoista joka kolmas tapahtui kesä-elokuun aikana.Synkät onnettomuusuutiset peittävät alleen usein tiedon siitä, että 15–24-vuotiaiden nuorten liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on laskenut yli 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana.Vuonna 2008 tieliikenteessä kuoli 76 nuorta, kun viime vuonna vastaava luku oli 45. Vuonna 2008 liikenneonnettomuuksissa loukkaantui hieman yli 3 000 nuorta, kun viime vuonna vastaava luku oli hieman alle 1 800.