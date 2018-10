Kotimaa

Kalajoki järjestää kriisiapua – kolme paikkakuntalaista nuorta kuoli ulosajossa

Kalajoella Pohjois-Pohjanmaalla sekä kaupunki että seurakunta tarjoavat kriisiapua paikkakuntalaisille. Avulle uskotaan olevan tarvetta, koska kolme kalajokista nuorukaista kuoli sekä yksi loukkaantui vakavasti ulosajossa Ylivieskantiellä varhain lauantaina.Nuorisotalo Alex on auki jo viikonloppuna lauantaina kello 13–21 ja sunnuntaina kello 12–21. Paikalla on keskusteluapuna ja tukena nuorisotalon henkilökuntaa.Kalajoen kouluilla ja oppilaitoksissa on tarjolla kriisiapua maanantaina.Kalajoen kirkko on auki lauantai-iltana hiljentymistä, kuuntelemista ja keskustelua varten. Kalajoen seurakuntakodilla on lauantaina kello 18–21 nuortenilta, jonne saapuu tueksi kirkon työntekijöitä. Ensi tiistai-iltana Kalajoen kirkossa on puolestaan suruhartaus.Kriisipuhelin palvelee viikonlopun ja maanantaina aamukahdeksaan saakka ympäri vuorokauden numerossa 044 4691 558. Tämän jälkeen neuvontanumero on 044 4691 505.