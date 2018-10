Kotimaa

Muistisairas vanhus kadoksissa Salossa

Muistisairas vanhus kadoksissa Salossa 13.10. 12:44

Mies on pukeutunut mustaan toppatakkiin ja mustiin verryttelyhousuihin.

Salossa Varsinais-Suomessa etsitään kadoksissa olevaa muistisairasta vanhusta. 78-vuotias mies katosi kotoaan Helisnummelta varhain lauantaiaamuna, ilmoittaa poliisi.



Kadonnut on 180 senttiä pitkä, tukevahko ja harmaahiuksinen. Hän on pukeutunut mustaan toppatakkiin ja mustiin verryttelyhousuihin, joissa on valkoiset raidat sivuissa.



Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätäkeskuksen numeroon 112.