Video: Raivostunut mies tuli toimistoon ja kävi käsiksi asianajajaan: ”Mun kanssa sulla sulla ei oo varaa virheisiin”

Artikkelin yhteydessä olevalla videolla on kooste tapahtumista asianajotoimistolla. Osallisten kasvot on blurrattu sekä ääntä muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.

On perin harvinaista, että työtä tekevän asianajajan kimppuun käydään Suomessa.Näin tapahtui kuitenkin helsinkiläisessä asianajotoimistossa vuoden 2015 elokuussa. Rikosasia tuli hiljattain ajankohtaiseksi, kun poikkeuksellisia piirteitä saanutta episodia käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa.Tämän jutun keskiössä ovat asianajaja sekä tulistunut mies. Kaksikko ei tuntenut toisiaan varsinaisesti entuudestaan.oli jutellut miehen kanssa tapahtumapäivän aamuna puhelimitse. Puhelu ei edennyt sopuisasti, ja asianajaja katkaisi puhelun. Asianajaja oli tietoinen myös miehen aikaisemmista soitoista, jotka hänen juristityökaverinsa oli saanut.Juristikollegan mukaan mies olisi soitellut tarpeettomasti, puhunut sopimattomasti ja käyttäytynyt uhkaavasti. Juristin mukaan mies oli vastapuolella hänen asiakastaan koskevassa asiassa.alkoi tapahtua.Tulistunut mies marssi asianajotoimistolle oman lakimiehensä kanssa. Mies perusteli tuloaan sillä, ettei hän saanut omiin, aiemmin esittämiinsä kysymyksiinsä vastauksia puhelimitse tai sähköpostilla.Asianajaja vaati miestä poistumaan useita kertoja, mutta mies ei totellut. Asianajaja yritti jopa työntää miestä, mutta sekään ei onnistunut, koska hän oli niin ”voimakas”. Mies itse väitti, että asianajaja olisi lyönyt häntä kasvoihin kaksi kertaa.– Sinä löit mua nyrkillä, mies sanoi kiihtyneenä.Asianajaja kiisti tämän. Oikeudenkaan mukaan siitä ollut näyttöä, eikä asianajajaa siitä edes oikeudessa syytetty.– Mä en oo kertaakaan lyönyt sua, asianajaja sanoi.kuitenkin kärjistyi entisestään, ja seuraavat hetket tallentuivat myös videolle, jonka toimistolla ollut henkilö kuvasi.Videolta on kuultavissa, että miehen oma lakimies kehottaa tätä poistumaan, mutta sekään ei auta. Mies vain innostuu entisestään. Videolta on nähtävissä, miten miehet nuhjaavat oviaukon suulla. Lopulta kaksikko astelee toimiston käytävälle, jossa sanasota kiihtyy.– Mulle ei tarvi valehdella. Ja se ei pääty hyvin, ku mulle valehdellaan. Ja tommonen Aku Ankka ei käy muhun käsiksi myöskään, erittäin kiihtyneessä mielentilassa ollut mies lateli.– Ei käykään, vaikka mieli tekis, asianajaja puolustautui.Sitten tulistunut mies nappasi asianajajaa niskasta kiinni, ja painoi tämän päätä alaspäin. Myös muut paikalla olijat kehottavat miestä poistumaan, mutta hän ei edelleenkään siihen suostu.– Sä saat takuulla tuomion tästä hommasta, asianajaja totesi.ei siniseen takkiin pukeutunutta miestä kiinnostanut. Mies otti asianajajan haltuunsa, ja väänsi tämän nenästä.– Sä teit virheen, asianajaja totesi.– Voi olla, mut mul on varaa siihen. Sulla ei oo. Mun kanssa sulla ei oo varaa virheisiin, mies jyrähti.Kun asianajaja katsoi peilistä saamiaan vammoja, erittäin kiihtyneessä mielentilassa ollut mies esitti vielä uhkauksen, jonka asianajaja koki uhkaavana. Asianajajan mukaan miehen vyöllä oli ”jonkinlainen” linkkuveitsi.– Lopeta se peilaaminen. Ei sussa niin paljon kattomista saatana ole. Jos sä haluat, et mä vedän sulta yhden sieraimen auki, niin mä voin tehdä sen. Saat jotain. Otetaanko heti? Tuo se sierain tohon, niin halkaistaan se. Saat kato oikeussaliarpia sinäkin, mies ärjyi.mies suostui lähtemään toimistolta. Asianajajan leuka vääntyi välikohtauksessa sen verran, että hänen oli vaikea syödä parin viikon ajan. Asianajaja haki miehelle myös lähestymiskieltoa. Toimiston ovelle hankittiin myös kamerat.Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 54-vuotiaan miehen pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta 55 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloillaan 330 euroa. Mies joutuu maksamaan asianajajalle kivusta, särystä, muusta tilapäisestä haitasta ja kärsimyksestä 1 000 euroa. Mies joutuu maksamaan myös asianajajan yli 2 500 euron oikeudenkäyntikulut.Oikeuden viime kuussa antama tuomio ei ole lainvoimainen, sillä mies on ilmoittanut siihen tyytymättömyyttä. Varsinainen valitus on toimitettava maanantaihin mennessä. Sitä mies ei ollut toimittanut perjantai-iltapäivään mennessä.