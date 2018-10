Kotimaa

Eurojackpotissa ei yhtään täysosumaa – voittopotti nousi 74 miljoonaan euroon

Eurojackpotista ei löytynyt kierroksella 41/2018 yhtään täysosumaa. Ensi viikolla 5+2 oikein -täysosumille on jaossa jo noin 74 miljoonaa euroa.Toisen voittoluokan 5+1-tuloksia löytyi vain yksi. 2,2 miljoonan euron potti meni Norjaan. Kolmannen voittoluokan 5+0-osumien voitto-osuus oli noin 130 000 euroa. Kuusi voittoa menivät Saksaan, Espanjaan, Italiaan, Ruotsiin ja Slovakiaan.Suomeen ei osunut perjantain arvonnassa yhtään kolmen ylimmän voittoluokan tulosta. Suomalaisten suurimmat yksittäiset voitot tulivat kuudella 4+2-tuloksella, joilla voittaa kullakin tasan 5 037 euroa.Eurojackpotin oikean rivin muodostavat kierroksella 41/2018 päänumerot 6, 26, 31, 42, 50 sekä tähtinumerot 2 ja 9.Perjantain Jokerin voittorivi on 1 0 3 4 5 0 3. Kierroksella löytyi yksi 6 oikein -tulos. Kangasalan R-kioskissa rivinsä pelannut voittaja saa 20 000 euroa.Lomatonnin voittorivi on Marrakech 64. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon 13 kappaletta.