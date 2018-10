Kotimaa

Kannelmäen naissurmasta vangitun toimitusjohtajan yritys konkurssiin – taustalla 104 000 euron velat

Helsingin Kannelmäessä tapahtuneesta 23-vuotiaan naisen surmasta epäillyn toimitusjohtajan yritys on asetettu konkurssiin. Helsingin käräjäoikeus teki konkurssipäätöksen perjantaina.Rakennusalalla toimiva yritys oli hakenut konkurssia itse. Se katsoi ajautuneensa pysyvästi maksukyvyttömäksi.Yhtiön varat ovat konkurssihakemuksen mukaan noin 40 000 euroa, kun velat ovat noin 104 000 euroa. Suurimpien velkojien joukossa ovat Verohallinto, Työeläkeyhtiö ELO, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Työttömyysvakuutusrahasto.Velat ovat kertyneet vuoden 2018 aikana.Taposta epäilty 38-vuotias mies on yhtiön ainoa omistaja ja hallituksen jäsen. Vangittuna oleva mies piti viime tiistaina hallituksen kokouksen, jossa päätettiin konkurssin hakemisesta.Kokouksen pöytäkirjassa todetaan, että yhtiön työntekijät ovat irtisanoutuneet ja liiketoiminta päättynyt. Lisäksi toimitusjohtaja ”on estynyt hoitamasta yhtiön asioita”.Vielä viimeisimmällä, toukokuussa 2017 päättyneellä tilikaudellaan yhtiö saavutti yli 1,1 miljoonan euron liikevaihdon, joskin tulos jäi noin 12 000 euroa tappiolliseksi. Toimitusjohtajan henkilökohtaiset ansiotulot olivat yli 230 000 euroa vuoden 2016 verotuksessa.Epäilty henkirikos tapahtui Kannelmäessä miehen asunnossa 23. syyskuuta. Uhri oli miehen entinen seurustelukumppani, jota ammuttiin luvattomalla käsiaseella kerran keskivartaloon. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä tappona.Toimitusjohtajalla on taustallaan aiempia rikostuomioita ja huumeiden käyttöä. Hänet on aiemmin tuomittu muun muassa tapon yrityksestä, törkeistä pahoinpitelyistä ja törkeästä huumausainerikoksesta.