Pääministeri Sipilän peliliike irtisanomislaista – nyt puhuu idean isä ex-pääministeri Vanhanen: ”Poliittisiin lakkoihin pitää vastata poliittisesti”

Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) hämmästytti eilen koko tasavallan. Sipilä kertoi, että hallitus antaa ensi viikolla tiedonannon niin sanotusta irtisanomislaista.Hallitus ei ole vielä edes antanut lakiesitystään, mutta Sipilä päätti ottaa käyttöön järeät aseet. Tiedonannossa hallitus mittauttaa suosionsa, eli eduskunta joutuu ensi viikolla äänestämään hallituksen luottamuksesta.IS:n tietojen mukaan pääministeri Sipilä itse ei keksinyt ideaa hallituksen tiedonannosta.Idean Sipilälle esitteli viime viikolla ex-pääministeri Matti Vanhanen https://www.is.fi/haku/?query=matti+vanhanen (kesk).– Tiedonannosta olen puhunut Sipilälle, mutta en tiedä, minkälaisen pohdinnan kautta siihen on lopulta päädytty. Se on tunnettu perustuslaissa oleva väline hakea nopeita ratkaisuja, Vanhanen sanoi IS:lle.IS:n tietojen mukaan Sipilä tarttui Vanhasen ideaan, esitteli sen hallituksen johtotriolle, ja Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo (kok) ja Sampo Terho https://www.is.fi/haku/?query=sampo+terho (sin) syttyivät ajatukselle.lakkoihin vastaaminen oli Vanhasen mielessä viime viikon keskiviikkona, kun hän kirjoitti asiasta blogin http://mattivanhanen.fi/poliittinen-lakko-nostaa-esille-periaatteen-puolustaa-perustuslakia/ ja twiitin.– Tämä kiista on mennyt niin pitkälle. Poliittisiin lakkoihin pitää vastata poliittisesti. Poliittinen keino vastata poliittiseen lakkoon on se, että poliittinen koneisto käsittelee asian, hallitus ja eduskunta, Vanhanen totesi IS:lle.Vanhanen ei muista, kertoiko hän ideastaan Sipilälle ennen vain jälkeen viime keskiviikon blogikirjoituksen ja twiittailujen.Aikoinaan pääministerinä Vanhanen keksi idean eläkeiän nostosta Rukan hangilla hiihdellessään, viime viikon idean syntypaikka ei Vanhasen mieleen palautunut.kaavailee helpottavansa irtisanomisia alle 10 hengen yrityksissä.Tämä on suututtanut ay-liikkeen, joka on järjestänyt poliittisia lakkoja – päivän mittaisia työnseisauksia, ylityökieltoja ja vuoronvaihtokieltoja.– Aiheuttamalla taloudellista vahinkoa täysin sivullisille pyritään painostamaan hallitusta, että hallitus joutuisi vetämään tahtomansa lainsäädäntöhankkeen pois. Kyllä tämä sellaista ulkoparlamentaarista vaikuttamista on, että siihen pitää vastata poliittisesti. Ei muuta poliittista keinoa ole kuin se, että hallitus ja eduskunta ottavat asiaan kantaa.– Ne, jotka vaativat, että ainoa vastaus on se, että hallituksen pitää vetää esityksensä pois – se tarkoittaisi sitä, että annettaisiin tulevaisuuteen erittäin paha ennakkoviesti siitä, että joillakin järjestöillä on veto-oikeus siihen, mitä perustuslaissa määriteltyjen edustuksellisen demokratian toimielinten valtaan kuuluu. Se ei käy, Vanhanen puhisi.mukaan hänen ideansa, hallituksen tiedonannon, pontimena on estää lakkoaalto.– Oli nähtävissä, että lainvalmistelu kestää 3–4 viikkoa vielä. Sen jälkeen eduskunnassa kestäisi ehkä kaksi kuukautta ennen kuin eduskunta pääsee äänestämään asiasta. Syntyisi jopa kolmen kuukauden lakkoaalto. Se olisi kansantalouden kannalta kohtuutonta, Vanhanen sanoi IS:lle.– Eduskunnan periaatteellinen tahto ilmaistaan nyt nopeasti, jotta selviää se, kenelle lainsäädäntövalta Suomessa kuuluu, ja eduskunta on valmis myös edistämään tällaista työllistämiskeinoa, Vanhanen jatkoi.

Miksi tämä oli hyvä idea? Hallitus järjestää teatterinumeron, kun laki ei ole vielä edes valmis?

– Ei se mitään teatteriesitystä ole. Muuten syntyisi ehkä kolmen kuukauden jakso, jolloin olisi viikoittaisia lakkoja, ja kansantaloudelle tulisi vahinkoa. Ei tämä niin monimutkainen asia ole, etteikö eduskunta pysty tiedonantoäänestyksessä ottamaan kantaa perusperiaatteeseen. Eli pienempiä yrityksiä tässä jelpattaisiin. Lainsäätäjän tahto tulee nyt selväksi, Vanhanen vastasi.

Eduskuntavaaleihin on aikaa puolisen vuotta. Eikö tämä tiedonanto ollut hanskan heitto ja haaste kaksintaisteluun ay-liikkeen kanssa?

– Puoli vuotta on pitkä aika neljästä vuodesta. Ei hallitus ja eduskunta voi jäädä tumput suorana seisomaan työllisyysasioissa odottamaan puoleksi vuodeksi. Ei asioiden eteenpäin vieminen voi pysähtyä, että vaalit ovat puolen vuoden päästä. Pitää olla tahtoa vielä asioita eteenpäin. Työllisyyspolitiikka on toiminut, ja nyt ei pidä pysäyttää pyöriä, Vanhanen totesi.– Tiedonanto on hallituksen väline saada poliittinen tahdonmuodostus myös eduskunnassa käsiteltäväksi. Se tarkoittaa samalla hallituksen luottamuksen mittausta, mutta se on tässä toissijainen asia. Luottamuksella osoitetaan, että hallitus voi jatkaa asian valmistelua, Vanhanen sanoi.Eduskunta keskustelee irtisanomislaista ensi viikon tiistaina ja äänestys hallituksen luottamuksesta on keskiviikkona.