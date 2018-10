Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Sata vuotta Suomen kuninkaasta

Ensimmäisen

Hessenin prinssi Friedrich Karl luopui kruunusta ennen kuin oli ehtinyt sitä edes sovittaa. Hänen hallitsijanimensä olisi ollut Väinö I.

Kuningaskunnaksi

Presidentti sai enemmän valtaa kuin Suomen kuninkaalle olisi suotu.

