Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Jotain on tehtävä välittömästi!

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

viikolla ilmestyi tuorein ilmastonmuutosraportti, jonka ydinsanoma oli vanha tuttu: maapallo on pilalla.Tämän jälkeen energiankulutus triplaantui, koska jokaisella meistä oli kiire ilmoittaa sosiaalisessa mediassa, että nyt on hei oikeesti herättävä tekemään jotain, nunnunnuu, ja jääkarhun kuva tähän.Eikä ylivertaisten viisauksien jakaminen jäänyt vain puheen tasolle, sillä useimmat ehdottivat myös ratkaisuja! Tässä ne nyt kootusti.On lukenut liikaa Hans Roslingia, minkä vuoksi tapailee Imaginen säveltä akustisella kitaralla samalla kun laulaa papukaijan äänellä, että köyhyys on puolitettu ja naisillakin on jo melkein ihmisoikeudet. Ratkaisu: Uskotaan hei yhdessä ihmiseen, sydän ja hymiö!”Hölmöä miettiä, mikä maapallon tila on sadan vuoden kuluttua kun en minä kerta täällä silloin enää ole.” Ratkaisu: Sdp hallitukseen.Ajattelee että yksilönvapaus on ennen kaikkea ylikuluttamisen vapautta. Kertoo markkinatalouden ratkaisevan ilmastonmuutoksen, koska näin kuka vain voi ostaa pakokaasuja vähentävän Teslan. Ratkaisu: Jokainen on oman ilmasto-ongelmansa seppä.Skrapaa Nissan Sunnyn tuulilasia jäätyneellä HK:n sinisellä ja pitää jääriitettä aukottomana todisteena sille, että ilmaston muutos on pelkkää eliitin trollausta, jolla yritetään höynäyttää ”kansaa”. Ratkaisu: Otetaan kiinalaisia polkemaan polkupyörää Kouvolaan, niin näkevät onko täällä liian kuuma reh, reh.Postaa kuvan, jossa on kääriytyneenä härkiksestä kudottuun pehmeään nuttuun (yhteistyössä HärkisNuttu Fashionin kanssa) ja vierellä on kanaherkkua jäystävä (yhteistyössä HaukkuHerkun kanssa) pomeraniankoira. ”Jos luonto on sulle tärkeä, niin tägää frendisi tähän ja osallistut HärkisNuttu-paketin arvontaan.” Ratkaisu: #lifeisgoodTekevät tunnustuksellisia kolumneja, joissa kerrotaan että kyllä minäkin olen sitä yksityisautoa ajanut (mutta ei kyllä hajuakaan mitä pitäisi tehdä.) Pyytävät Laura Huhtasaaren studioon puhumaan aiheesta ”onko peruskoulu aivopessyt ilmastotutkijat puhumaan lööperiä”. Ratkaisu: Lisää kolumneja.Tekee jutun siitä, että sanassa ”ilmastonmuutos” on kaksi mieheen viittaavaa m-kirjainta mutta vain yksi naiseen viittaava n-kirjain, eli koko keskustelu ilmastoasioista on rakenteellisesti vääristynyt. Ratkaisu: maskuliinisten toksisuuspitoisuuksien raju pienentäminen.Toistelee mitämäsanoinmitämäsanoin katatonisessa itsetyytyväisyyden tilassa. Aloittaa käsirysyn jonkun keskustalaisen kanssa, joka haluaisi kaataa puita. Ratkaisu: Ei ydinvoimalle, ja vihreät hallitukseen vielä 20 vuodeksi.Siteeraa avustajansa kolme vuotta sitten kirjoittamaa lausuntoa, jossa toistellaan sanoja ”hiilinielu”, ”vielä on tehtävää” ja ”ilmasto-ohjaavuus.” Loppuun mainitsee jotain lapsista ja tulevaisuudesta. Ratkaisu: Se jää sitten seuraavan vaalikauden asiaksi.Turha tehdä mitään, koska eivät ne siellä Aasiassa kuitenkaan kierrätä maitotetroja. Ei sota yhtä miestä kaipaa, joten lähdenpä tästä nyt tila-autolla ostoskeskukseen hakemaan perheelle lihapitsat tuplamuovilla, morjes. Ratkaisu: Mitä välii.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.