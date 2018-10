Kotimaa

Lämmin lounaistuuli virtaa Suomeen viikonloppuna

Lämpötilan pystyjakautuma voi vaihdella ja pilvisyys sen myötä.Varmimmin sää muuttuu selkeämmäksi etelässä ja lännessä. Pilvisen sään päivälämpötilat ovat tässä näkyviä alempia. Paksuin pilvipeite paikallisine heikkoine sateineen on Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Inarin Lapissa on muuta Lappia selkeämpää.Varsinkin, jos sää on riittävän aurinkoinen, päivälämpötila on ajankohtaan nähden huomattavan korkea. Lapissa lämpötilat ovat melko tavanomaiset.Lauantaina hyvin lämmin lounaistuuli vallitsee edelleen. Maan etelä- ja keskiosassa on mahdollisuus aurinkoiseen säähän, mutta pilvisyys voi edelleen yllättää. Varmimmin pilvistä heikkoine sateineen on Lapissa.Sunnuntaina lounaasta virtaa vielä entistäkin lämpimämpää ilmaa, tuuli voimistuu. Edelleen varmin pilvisyys on Lapissa ja Koillismaalla, kun taas muuten todennäköisin sää on ainakin osaksi aurinkoinen. Edelleen pilvisyys voi myös vaihdella. Paikalliset sateet rajoittuvat lähinnä Lappiin.Lauantain kuluessa vuodenaikaan nähden lämpimin ilma Euroopassa keskittyy Suomeen ja lähialueelle. Korkeapaine ulottuu Suomeen Mustaltamereltä. Sateisinta on Britteinsaarilla. Itäisellä Välimerellä ja Sisiliassa on epävakaista.