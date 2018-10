Kotimaa

Mies kuoli rekka­kolarissa Hyvinkäällä

Porvoonväylällä liikenne on poikki molempiin suuntiin Hyvinkään ja Mäntsälän kohdalla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvinkäällä Uudellamaalla mies on kuollut kolarissa rekan kanssa, kertoo pelastuslaitos. Onnettomuuspaikka on Porvoonväylällä Keravanjärven kohdalla Hyvinkään ja Mäntsälän rajalla.Henkilöauton kuljettaja kuoli, mutta rekan kuljettaja ei loukkaantunut.Tie on poikki toistaiseksi molempiin suuntiin. Täysperävaunullinen rekka ilman lastia oli tulossa Hyvinkään suunnasta, kun Mäntsälään matkannut auto törmäsi siihen hieman ennen kello kymmentä illalla.Rekka pysyi pystyssä, mutta päätyi poikittain tielle ja tukkii molemmat kaistat. Henkilöauto päätyi ojaan.Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.