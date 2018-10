Kotimaa

Nuori nainen kuoli kolarissa Ouluntiellä – henkilöauto ajautui säiliörekan keulaan

Valtatie 4 on poikki Kalajoen kohdalla.

Nuori nainen on kuollut kolarissa Ouluntiellä Kalajoella, kertoo Oulun poliisilaitos tiedotteessaan.Rekan ja henkilöauton välinen onnettomuus tapahtui tänään torstaina noin kello 20.20.Poliisin mukaan säiliöautoyhdistelmä oli matkalla kohti etelää, kunnes toistaiseksi tuntemattomasta syystä rekan keulaan ajautui vastaantuleva henkilöauto.Henkilöauton kuljettajana ollut nuori nainen kuoli välittömästi. Rekan kuljettaja ei loukkaantunut, mutta rekka kärsi vaurioita onnettomuudessa.Tieosuus on ollut suljettuna liikenteeltä onnettomuudesta lähtien ja on toistaiseksi vielä suljettuna poliisin ja onnettomuuslautakunnan tutkintatoimenpiteiden ajan.