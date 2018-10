Kotimaa

Kuinka hyvin osaat englantia? Testaa

RALLIENGLANTIA

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

<section><h2>Kuinka hyvin osaat englantia?</h2><p><p>Kuinka hyvin osaat englannin kieliopin? Nyt otetaan selvää.</p></p></section><section><h2>This is Tom. ____ my brother.</h2><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>____ important to understand the scope of the problem.</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>The restaurant was well known for ____ delicious Japanese dishes.</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>We went over to ____ house, but he wasn't home.</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>We're always trying so hard to keep up with the _____.</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>Ride, rode, ____</h3><p><p>Choose the correct form.</p></p></section><section><h3>Slay, ____, slain</h3><p><p>Choose the correct form.</p></p></section><section><h3>Drink, drank, _____</h3><p><p>Choose the correct form.</p></p></section><section><h3>Go, ____, gone</h3><p><p>Choose the correct form.</p></p></section><section><h3>Take, ____, taken</h3><p><p>Choose the correct form.</p></p></section><section><h3>In which sentence is capitalization used correctly?</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>In which sentence is capitalization used correctly?</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>In which sentence is capitalization used correctly?</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>In which sentence is capitalization used correctly?</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>In which sentence is capitalization used correctly?</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>My friend John is good ____ playing basketball.</h3><p><p>Choose the correct preposition.</p></p></section><section><h3>The girls insisted ____ going out with their friend Kelsey.</h3><p><p>Choose the correct preposition.</p></p></section><section><h3>Josh apologized to the teacher ____ being late.</h3><p><p>Choose the correct preposition.</p></p></section><section><h3>We are looking forward ____ going out at the weekend.</h3><p><p>Choose the correct preposition.</p></p></section><section><h3>The boys are afraid ____ losing the match.</h3><p><p>Choose the correct preposition.</p></p></section><section><h3>____ you like something to eat?</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>You ____ not have called Billy a fool – it really upset him.</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>I wish you ____ behave like this.</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>James, you are very tired. You ____ spend so much time in front of the computer.</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h3>I looked everywhere yesterday, but I ____ find my car keys.</h3><p><p>Choose the correct option.</p></p></section><section><h2>Oh dear...</h2><p><p>Hupsan! Hyvä yritys, mutta ihan mitalisijoille ei päästy. Kokeillaanko uudestaan?</p></p></section><section><h3>Good effort!</h3><p><p>Lupaava alku! Osaat selvästi viestiä ymmärrettävästi englanniksi. Heittomerkit ja prepositiot vaativat tarkkuutta. Yritetäänkö uudestaan?</p></p></section><section><h3>Well done!</h3><p><p>Todella hyvä suoritus! Tunnet englannin kieliopin ja sanaston hyvin. Vain muutama pikkujuttu pääsi lipsahtamaan ohi. Saadaanko vielä puuttuvat oikein?</p></p></section><section><h3>Excellent!</h3><p><p>Englannin kielen taitosi on loistava. Sinulla on selvästi silmää yksityiskohdille ja olet kieliopin suhteen tarkka. Erinomaista!</p></p></section>