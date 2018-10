Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Somekysely ilmastonmuutoksesta

– Voisko

Päätin just luopua kertakäyttövaipoista, joita mun kissa ei kyllä muutenkaan arvostanut.

– Meiän

– Kattokaa

on aika antaa ääni myös muille yksinäisille, keskittymisongelmaisille ja persoonallisuushäiriöisille. On aktiivisten some-käyttäjien vuoro kertoa suorat sanat ilmastonmuutoksesta.– Olen lopettanut lentämisen Suomessa. Olen lopettanut lentämisen Suomessa. 16 tykkäystä?! OLEN LOPETTANUT LENTÄMISEN SUOMESSA!– Mä en usko ilmastonmuutokseen. Tiedehän tarkoittaa jo sananakin sitä, että pieleen meni. Ajatellaan vaikka Galileo Galileita. Danny teki siitä biisinkin, vehtais ikäistensä kanssa.– Siis JÄRKYTTÄVÄÄ! Miten näin voi tapahtua?! Suomessa! Milloin tää Sipilän hallitus saadaan kaadettua?!joku neuvoa, miten mä luovun autosta ja pidän sekä mun lapset että työkkärin mulle määräämän työpaikan 120 kilometrin päässä? Jos teillä on ratkaisu, olisin tosi kiitollinen!– Muuta Hesaan äläkä valita maalainen!– Kaikki mukaan Senaatintorin bileisiin! Me voidaan vastustaa ilmastonmuutosta vain osoittamalla sormella itteemme ja vaatimalla muilta muutosta. BTW, nyt kun syysloma alkaa, tietääks kukaan hyviä mestoja Sloveniassa, ollaan menossa sinne perheen kanssa, kun tän ilmastonmuutoksen keskelle täytyy saada edes jotain PIRISTÄVÄÄ.– Älkää mua syyttäkö. Voi olla, että mun suosikkiruoka on makkara, mut se on niin halpa makkara, että siitä on 95 prosenttia jauhoa, niin varsinaisesti en oo lihansyöjä, vaikka haluaisin, ei vaan oo varaa.– Näittekste sen tutkimuksen?! Vihdoinkin mun luonne saa tieteellisen oikeutuksen! Lapset, lapset on pahin ympäristöhaitta, eikä mulla oo niitä yhtään!lapsilla on vuodessa kaks suosikkipäivää. Se kun ne saa jauhelihaa ja se kun meiän isä vie ne naapurin autolla Tampereelle kattoon aidan takaa Särkänniemee. Ei oo pian niihinkään päiviin varaa ja pelkään, ettei lapset ihan ymmärrä, kuinka tää kaikki on niiden parhaaks.– Mä en näe parempaa tapaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiselle kuin kertoa tässä 250. twiitissäni – bileet! – samanmielisille, että mä ainakin tiedostan oman vastuuni ja siksi päätin just luopua kertakäyttövaipoista, joita mun kissa ei kyllä muutenkaan arvostanut.vaikka Kiinaa. Kaikki pyöräilee siellä, ei oo paljoo niiden päästöihin vaikuttanut.– Ajatellaanpa vaikkapa Kiinaa. Maa täynnä iloisia, terveitä pyöräilijöitä – Hyvä malli meille helsinkiläisille!– Mitä ne vielä vaatii? Helppohan se on rikkaiden hesalaisten röyhistellä, että nyt korotetaan hintoja siltä kaikelta, mitä me ei muutenkaan käytetä. Ei haittaa, kun tää on jo mennyt niin vaikeaksi, että ammun kohta itteeni päähän, niin hesalaisten olo vähän helpottuu, kun pääsevät mun hengityksen hiilidioksipäästöistä.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.