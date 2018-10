Kotimaa

Viivästynyt Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön Husin Peijaksen sairaalassa marraskuussa

11.10. 9:01

Sote-tietojärjestelmä Apotti on määrä ottaa käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Peijaksen sairaalassa marraskuun alkupuolella, kerrotaan Apotti-hankkeesta.

Apotti on alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä, jossa ovat mukana Hus, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Tuusula.



Järjestelmän käyttöönoton kerrotaan tapahtuvan porrastetusti vuosina 2018–2020. Apotin piiriin kuuluu 1,6 miljoonaa kuntalaista, kun se on kokonaan käytössä.



Apotin on määrä korvata kuntien ja Husin nyt käytössä olevat tietojärjestelmät.



Järjestelmän porrastettu käyttöönotto oli alun perin tarkoitus aloittaa jo viime vuonna.