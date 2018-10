Kotimaa

Käräjäoikeus määräsi puolisonsa raa’asta murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen

Espoon käräjäoikeus antoi keskiviikkona 10.10. välituomion jutusta, jossa 31-vuotiasta romanimiestä syytetään viime kesäkuussa tapahtuneesta murhasta. Syytteen mukaan mies kuristi puolisoaan ja työnsi veitsen naisen suuhun useita kertoja.Käräjäoikeus määräsi syytetyn mielentilan tutkittavaksi. Välituomion mukaan syytetyn mielentilatutkimus voidaan tehdä vastoin syytetyn tahtoa, koska hän on vangittuna ja häntä syytetään rikoksesta, josta voi seurata ankarampi rangaistus kuin vuosi vankeutta.Syytetty määrättiin edelleen pidettäväksi vangittuna. Välituomion mukaan syytetyn menettely täyttää sellaisen rikoksen tunnusmerkistön, josta pakkokeinolain tarkoittamin tavoin ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta.Asian käsittelyä jatketaan, kun mielentilatutkimus on valmistunut. Käsittelyn päätteeksi annetaan ratkaisu myös asiassa esitetyistä korvausvaatimuksista.Kuolemansyylausunnon mukaan naiseen kohdistettu väkivalta on ollut erittäin voimakasta eikä hän ole kyennyt puolustautumaan lainkaan.Syytetty vetosi itsepuolustukseenPuolisonsa murhasta syytetty mies kertoi oman versionsa tapahtumista Espoon käräjäoikeudessa aiemmin.Miehen mukaan nainen leikkasi itse hiuksensa, vaatteensa ja veitsellä oli tarkoitus kaivaa paperia suusta.Syytetty vetosi itsepuolustukseen ja väitti yrittäneensä auttaa, kun hän työnsi veitsen naisen suuhun.Nainen oli surmapäivänä miehen asunnolla, vaikka mies oli määrätty lähestymiskieltoon aiemman väkivaltaisuuden vuoksi.Sukulaisten mukaan nainen halusi olla väleissä miehen kanssa, sillä lapset olivat jääneet erossa hänelle. Sukulaisten mukaan mies kiristikin naista lasten tapaamisella.Syyttäjän mukaan mies nöyryytti naista noin puoltatoista kuukautta ennen henkirikosta leikkaamalla naisen hiukset ja saksimalla tämän romanihameet.Todistajien mukaan se on romanikulttuurissa pahin häväistys naiselle, ja häpäisemisen taustalla saattoi olla nyt se, että naisella oli suhde toiseen mieheen.