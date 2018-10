Kotimaa

Pilvisyys lisääntyy suuressa osassa maata – lounaassa voidaan päästä yli 15 asteeseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pilvisyys lisääntyy suuressa osassa maata, mutta lähinnä maan keskivaiheilla satelee paikoin. Lounaasta virtaa hyvin lämmintä ilmaa.Aivan lännessä sää voi iltapäivällä muuttua paikoin selkeämmäksi. Päivälämpötila riippuu pilvisyydestä. Heikkoja paikallisia vesisateita tulee maan keskivaiheilla, varmimmin idässä. Selkeintä sää on Inarin Lapissa.Päivälämpötila voi olla etenkin lounaassa aurinkoisen sään sattuessa 15 asteen yläpuolella, kun taas pilvisyys alentaa päivälämpötilaa.Pohjois-Karjalasta Lappiin päivälämpötila on lähellä tavanomaista.Perjantaina pilvisintä on pohjoisessa, missä tulee myös heikkoja vesisateita. Etelässä on mahdollisuus huomattavan lämpimään syyspäivään, mutta tilanne voi kääntyä myös pilvisemmäksi, jolloin päivälämpötilat ovat maltillisempia.Lauantaina pilvisyyden lisääntyminen myös etelässä näyttää entistä varmemmalta. Hyvin lämmin lounainen ilmavirtaus jatkuu maan etelä- ja keskiosassa.Perjantaina Euroopassa on vuodenaikaan nähden lämpimintä Pohjois-Euroopassa. Britteinsaarilla sataa ja tuulee. Espanjassa on korkeapainesäätä, mutta keskisellä ja itäisellä Välimerellä tulee paikoin kuurosateita.