Kotimaa

Kannelmäen surmasta epäillyllä johtajalla yli 230 000 euron vuosi­tulot – yritys hakee nyt konkurssia

Helsingin Kannelmäen surmasta epäillyn toimitusjohtajan yritys hakee konkurssia Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeudesta kerrotaan, että konkurssihakemus on jätetty tiistaina.Konkurssia ei hae kukaan velkoja, vaan yritys itse. Se arvioi siis itse ajautuneensa maksukyvyttömään tilaan.Rakennusalan yritys on perustettu vuonna 2012. Sen liikevaihto on tilinpäätösten perusteella kasvanut perustamisesta lähtien. Viimeisimmällä tilikaudella (kesäkuusta 2016 toukokuuhun 2017) liikevaihto nousi yli 1,1 miljoonan euron.Pari viimeisintä tilikautta ovat olleet lievästi tappiollisia. Yrityksellä ei ole aiempia maksuhäiriömerkintöjä.Toimitusjohtajan omat verotettavat ansiotulot nousivat yli 230 000 euron viimeksi vahvistetussa verotuksessa eli vuonna 2016.Vangittu mies on tällä hetkellä yrityksen ainoa varsinainen vastuuhenkilö. Hallituksen jäsenenä aiemmin ollut nainen erosi hallituksesta elokuussa.38-vuotiasta toimitusjohtajaa epäillään 23-vuotiaan naisen taposta Helsingin Kannelmäessä 23. syyskuuta. Poliisin mukaan naista ammuttiin keskivartaloon.Vangitulla toimitusjohtajalla on taustallaan huumeiden käyttöä ja runsaasti aiempia rikostuomioita. Hänet on tuomittu muun muassa tapon yrityksestä, törkeistä pahoinpitelyistä ja törkeästä huumausainerikoksesta.