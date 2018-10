Jyväskylän turma: Lastenvaunut raahautuivat kuorma-auton mukana kymmeniä metrejä – kyydissä alle 2-vuotias lapsi

Kotimaa

Jyväskylän turma: Lastenvaunut raahautuivat kuorma-auton mukana kymmeniä metrejä – kyydissä alle 2-vuotias lap

Tiedot Jyväskylässä tiistaina tapahtuneesta, lastenvaunuja työntäneen nuoren äidin kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta ovat tarkentumassa. IS:n selvitysten mukaan myös lastenvaunuissa olleen pienen lapsen pelastumisessa oli kyse melkoisesta ihmeestä.Onnettomuus tapahtui kello 15 jälkeen iltapäivällä Köhniön kaupunginosassa. Lapsen äiti oli kävelemässä Erämiehenkatua kevyen liikenteen väylää kaupungin suuntaan.Varpukadun kohdalla olevan Jyväskylän Energian (JE) työmaa katkaisi reitin eteenpäin sekä kevyen liikenteen väylän että toisen ajokaistan osalta. Nainen joutui menemään ajoradalle kiertääkseen työmaan.Työmaan sivuutettuaan nainen lähti palaamaan kadun toiselle puolelle. Sen tehdäkseen naisen olisi vielä pitänyt kiertää pysähdyksissä ollut kuorma-auto, joka oli juuri kipannut sepeliä työmaan kaivantoon.Kuorma-auton ja työmaan välistä nainen ei voinut kulkea, koska paikalla oli kasa juuri kipattua sepeliä.Kuorma-auto oli peruuttanut työmaan kohdalle keskustasta poispäin kulkevalle kaistalle. Kuorma-auton nokka peitti kokonaan paikalla olleen suojatien, joten nainen ei päässyt kiertämään kuorma-autoa suojatietä pitkin.Kun kuorma-autonkuljettaja oli saanut tehtävänsä tehtyä, hän lähti liikkeelle. Koska kuorma-auto oli tilanteessa vastaantulijoiden kaistalla, kuljettaja kääntyi lähtiessään kohti keskustaa kulkevalle kaistalle.Samalla hetkellä nainen jo ehtinyt auton eteen vaunuineen. Kuorma-autonkuljettaja ei havainnut isohkon auton vierustalla tapahtunutta jalankulkuliikennettä lainkaan vaan lähti liikkeelle.Kuorma-auto törmäsi naiseen, joka jäi auton oikean etukulman alle ja menehtyi välittömästi.Lastenvaunut olivat törmäyshetkellä poikittain aivan kuorma-auton edessä, joten vaunuissa ollut pieni lapsi oli myös todellisessa hengenvaarassa. Jostain syystä vaunut eivät kaatuneet kuorma-auton eteen vaan pysyivät pystyssä.Poliisin mukaan vaunut olivat jääneet kiinni kuorma-auton puskuriin.Esitutkinnan perusteella tapahtumaketjun seuraukset olisivat saattaneet olla vielä huomattavasti traagisemmat. Tilanne päättyi vasta, kun kuorma-autoilija reagoi vastaantulleen autoilijan merkkeihin ja pysähtyi. Edelleen kuorma-auton edessä pystyssä olleista lastenvaunuista löytyi alle kaksivuotias lapsi vahingoittumattomana.IS:n tietojen mukaan vaunut ehtivät kulkea poikittain kuorma-auton edessä jopa kymmeniä metrejä.Poliisi jatkaa tapahtuman tutkimista epäiltyinä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Poliisi on kuulustellut tapahtumiin liittyen rikoksesta epäiltynä järkyttynyttä kuorma-autonkuljettajaa. Hän kertoo tehneensä liikkeellä lähtiessään kaikkensa havaitakseen muita tielläliikkujia ja silti tällainen onnettomuus on tapahtunut.Onnettomuudessa kuoli vuonna 1991 syntynyt nainen.Kuorma-autonkuljettaja on keski-ikäinen mies, alan ammattilainen. Hän teki töitä JE:n urakoitsijan aliurakoitsijalle.Erämiehenkadun ja Varpukadun risteyksessä on tehty kesän alusta alkaen vesijohtoverkon ja jätevesiviemäreiden saneerausta.Jyväskylän seurakunta järjestää muistohetken onnettomuuden uhrin johdosta tänään kello 18. Muistohetki järjestetään Keltinmäen kirkossa kello 18.Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki, joita onnettomuus on tavalla tai toisella koskettanut.