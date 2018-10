Kun isä oli työtön, Nasima Razmyar ei voinut pelata koripalloa – apulaispormestarina hän ajaa nyt ilmaisia liikuntaharrastuksia

Kotimaa

Kun isä oli työtön, Nasima Razmyar ei voinut pelata koripalloa – apulaispormestarina hän ajaa nyt ilmaisia lii

Samalla isä antoi minulle tehtävän: lenkin aikana minun tuli ratkoa yksi maailman kriisi.

Nyt Razmyar

Jos sanon, että alkoholi tai tupakka tappavat, se ymmärretään. Mutta liikkumattomuuden tappavuutta ei tajuta samalla tavalla.





Razmyar