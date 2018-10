Kotimaa

Keskustan Mauri Pekkarinen kertoo olevansa valmis eurovaaliehdokkaaksi

10.10. 12:47

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen https://www.is.fi/haku/?query=mauri+pekkarinen (kesk) kertoo olevansa valmis lähtemään ehdolle eurovaaleihin, jos keskusta asettaa hänet ehdokkaaksi.

Hän kertoi asiasta eduskunnassa järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Syyskuussa Pekkarinen ilmoitti, ettei aio ehdolle kevään eduskuntavaaleissa.



Jyväskyläläinen Pekkarinen on valittu eduskuntaan vuonna 1979. Hän on toiminut useaan otteeseen ministerinä, muun muassa elinkeino- ja sisäministerinä. Koulutukseltaan Pekkarinen on yhteiskuntatieteiden maisteri. Pekkarinen täytti vastikään 71 vuotta.