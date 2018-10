Kotimaa

HS-mielipide: Miksi mies valvoo aina, kun naiset uivat alasti uimahallissa? Näin kaupunki vastaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000867285.html

Kaupunki ymmärtää huolen