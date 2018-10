Kotimaa

Jyväskylän turmassa kuoli nuori äiti – ehti juuri työntää lastenvaunut turvaan kuorma-auton tieltä

Naisen työntämissä lastenvaunuissa ollut lapsi oli naisen oma.Nainen kuoli lähtiessään ylittämään Erämiehenkatua Köhniön kaupunginosassa. Onnettomuuspaikan välittömässä läheisyydessä on työmaa, joka sulkee toisen kaistan kokonaan.Onnettomuuspaikan vieressä on myös bussipysäkki, jolle nainen oli vaunuineen ilmeisesti juuri tullut.Kuorma-auto oli juuri tuonut sepelikuorman työmaalla olevaan kaivantoon. IS:n selvitysten mukaan onnettomuus tapahtui heti, kun kuorma-auto lähti liikkeelle.Syystä tai toisesta kuorma-autonkuljettaja ei korkealta kopistaan havainnut naista, joka oli vaunuineen ahtaassa paikassa aivan kuorma-auton vieressä. Kuorma-auto lähti liikkeelle ja ajoi tämän yli. Nainen kuoli välittömästi.Ajoväylä on työmaan tuntumassa epätasainen. IS:n tietojen mukaan kuorma-autonkuljettaja ei edes huomannut yliajoa. Kuljettaja ehti jatkaa matkaa kymmeniä metrejä ennen kuin muiden ajoneuvojen antamat äänimerkit saivat hänet pysähtymään.Nainen oli juuri ennen kohtalokasta hetkeä ehtinyt työntää lastenvaunut edellään kuorma-auton edestä. Vaunuissa ollut pikkulapsi selvisi vahingoittumattomana.Poliisi tutkii tapahtumaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.