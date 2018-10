Kotimaa

Sää selkenee, etelässä jopa 15 astetta lämmintä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso videoaminaatiosta kuinka lämmin sää vyöryy Suomeen:

Keskiviikkona Suomeen virtaa kuivaa ja kylmää ilmaa luoteesta. Aamulla pilvisyys on runsasta ja maan keskiosassa tulee vesisateita. Maan pohjoisosassa sää on selkeämpää. Sumuja voi esiintyä paikoin selkeää.Päivän kuluessa sää selkenee luoteesta alkaen myös muualla maassa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä 13–15 astetta , maan keskiosassa noin 10 astetta ja pohjoisessa 3–9 astetta.Torstaina Suomeen alkaa virrata lämmintä ilmaa lounaasta. Sää on suuressa osassa maata poutaista, lähinnä Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa tulee jokunen tippa vettä. Pilvisyys vaihtelee, sumuja sekä sumupilviä esiintyy etenkin aamulla yleisesti, päivällä aurinko paistaa monin paikoin.Päivälämpötila kohoaa etelän aurinkoisilla alueilla 15 asteen tuntumaan, pilvisillä alueilla jäädään lähemmäs 10 astetta, Lapissa monin paikoin 5 asteen alapuolelle.Perjantaina poutainen ja lämmin sää jatkuu. Sumua tai sumupilveä esiintyy aamulla yleisesti ja paikoin voi sadella vähän tihkua. Päivällä aurinko paistaa yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa pilvisyys on runsasta.Päivälämpötila kohoaa maan länsiosan aurinkoisilla alueilla yli 15 asteeseen, idässä jäädään lähemmäs 10 astetta. Lapissa lämpötila vaihtelee nollan ja 10 asteen välillä, kylmintä on pohjoisosassa.