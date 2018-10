Kotimaa

Lokakuulle harvinainen lämpö vyöryy nyt Suomeen – meteorologi: Jopa päiväkohtaiset ennätykset mahdollisia

Lämpö jatkuu lokakuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005857531.html





Ennätyksiä, ennätyksiä

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005857733.html