Kotimaa

Katoavaa Helsinkiä kuvannut Signe Brander kuoli unohdettuna – nyt hän nousee sankariksi uudessa kirjassa

Katoava





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Branderin kuvissa näkyy vanhoja ja nuoria, köyhiä ja rikkaita kaupunkilaisia.





Brander

Kun kuvaan, minun pitää olla kuin teatteriohjaaja... ohjata piikoja, pyykkäreitä, poliiseja, hevos­kärryjä, lapsia...





Helsinki-kuvaaja