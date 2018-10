Kokoomuksen piirijärjestön ex-toiminnanjohtajaa syytetään lähes 22 000 euron kavalluksesta – käytti rahoja hotelliöihin, lastenvaatteisiin...

Kotimaa

Kokoomuksen piirijärjestön ex-toiminnanjohtajaa syytetään lähes 22 000 euron kavalluksesta – käytti rahoja hot

Kokoomuksen piirijärjestön entistä toiminnanjohtajaa syytetään käräjäoikeudessa törkeästä kavalluksesta ja kavalluksesta.Syyttäjän mukaan syytetty on toiminnanjohtajana ollessaan muun muassa anastanut piirijärjestön varoja maksamalla yhdistyksen pankki- ja luottokortilla sekä pankkitililtä omia henkilökohtaisia menojaan.Syyttäjän mukaan 1.1.2013- 19.11.2016 kavallettujen varojen yhteismäärä on ollut 21717,75 euroa.Syytetyllä on yhdistyksen toiminnanjohtajana ollut tilinkäyttöoikeus sekä hallussaan yhdistyksen pankki- ja luottokortti yhdistyksen taloudenhoitoa ja kulujen maksua vartenHän on maksanut yhdistyksen kortilla sekä yhdistyksen pankkitililtä omia menojaan. Hän on maksanut muun muassa lastenvaatteita, ruokatarvikkeita, hotelliyöpymisiä ja sisustustavaroita.Syyttäjän mukaan tekojen toistuvuuden ja pitkän tekoajan vuoksi teko on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.Entistä toiminnanjohtajaa syytetään myös kavalluksesta. Hoitaessaan 24.1.2016-4.11.2016 osakeyhtiön toimintaa syytetty on syyttäjän mukaan anastanut hallussaan olleita varoja maksamalla yhtiön pankkitililtä omia henkilökohtaisia kulujaan sekä muita kuin yhtiön toimintaan liittyneitä kuluja yhteensä 3331,58 euron edestä.Syyttäjä vaatii piirijärjestön entiselle toiminnanjohtajalle vähintään kahdeksan kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.