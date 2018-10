Kotimaa

Intiaanikesä sekoittaa Suomen luonnon – tutkija pelkää, että silmut puhkeavat uudelleen

Uusi lämpeneminen johtaa silmujen puhkeamiseen





Jääkö entistä isompi joukko valkoposkihanhista Suomeen?

