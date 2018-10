Kotimaa

Naapuri vei humalaisen naisen asuntoonsa, riisui ja yritti raiskata – hovioikeus uskoi uhrin kertomusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nainen

Käräjäoikeus

Päijät-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi syytteen raiskauksen yrityksestä, mutta Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi 36-vuotiaan miehen puolentoista vuoden mittaiseen ehdolliseen vankeuteen.Viime vuoden helmikuussa 26-vuotias nainen tuli kotiinsa aamulla viiden aikaan vahvasti humalassa.Hän jäi kerrostalon pihaan tupakalle ja kohta ulos tuli tupakalle myös talossa asuva mies, jota nainen ei ennestään tuntenut. He polttelivat jonkin aikaa, mutta eivät jutelleet, koska heillä ei ollut yhteistä kieltä.Naisella ei ollut tarkkaa muistikuvaa, miksi hän meni miehen asuntoon. Hänen muistamansa mukaan mies olisi työntänyt hänet asuntoon eikä hän vastustellut.Vapaaehtoisuuteen viittaa Itä-Suomen hovioikeuden antaman ratkaisun mukaan se, että nainen oli jättänyt takkinsa ja jalkineensa eteiseen.istuutui olohuoneen sohvalle ja melko pian mies kaatoi hänet sohvalle. Nainen vastusteli, mutta mies alkoi siitä huolimatta riisua häntä ja oli sohvalla osittain alastomana.Tilanne päättyi, kun mies lopetti ahdistelun ja nainen poistui asunnosta nopeasti. Mies ei mitenkään yrittänyt estää häntä lähtemästä.Asunnosta paennut nainen ei uskaltanut enää palata omaan asuntoonsa, vaan soitti heti siskolleen tapahtuneesta. Sisko tuli hakemaan hänet.Paikalle kiirehtinyt löysi paniikinomaisessa tilanteessa olevan sisarensa, jolta oli irronnut hiuspidennyksiä, paita oli päällä väärinpäin ja housujen vetoketju oli rikki. He tekivät rikosilmoituksen tapahtuneesta heti.Lääkärinlausunnon mukaan naisella oli vähäisiä mustelmia ja aristusta.Hovioikeus piti naisen kertomusta uskottavana ja tuomitsi miehen syyttäjän vaatimusten mukaisesti.oli hylännyt syytteen, koska sen tueksi ei ollut muuta kuin naisen epätarkkoihin muistikuviin perustunut kertomus olennaisista seikoista. Käräjäoikeuden mielestä miehen syyllisyydestä jäi varteenotettava epäilys.Ehdollisen tuomion lisäksi oikeus määräsi miehen 88 tunniksi yhdyskuntapalveluun.Hänen on maksettava uhrille 2 000 euron kärsimyskorvaukset, 1 150 euroa muita kuluja ja asianajokuluja vajaat 3 200 euroa eli yhteensä 6 350 euroa.Hovioikeus antoi jutussa kolmen hovioikeudenneuvoksen yksimielisen ratkaisun perjantaina.