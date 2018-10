Aliupseeri anasti Puolustusvoimilta yli 5000 patruunaa – oikeus: ”Käytti hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa”

Kotimaa

Vakavimman rikoksen eli törkeän kavalluksen mies teki toimiessaan Ilmasotakoulussa aliupseerina. Taisteluvälinevaraston hoitajana työskennellyt mies anasti Puolustusvoimilta lähes 5 500 patruunaa vuosien 2012–2017 aikana.Mies kiisti rikoksen. Hänen mukaansa patruunoiden jakaminen henkilökunnalle ja niiden vieminen kotiin on yleinen käytäntö Puolustusvoimissa. Mies kiisti myös olleensa syytteessä mainitulla tavalla vastuullinen varastonhoitaja.Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, että taisteluvälinealiupseerin tehtävässään mies oli osaltaan vastuussa patruunoiden luovuttamisesta ulos varastosta.– Tätä oikeutta ei ole ollut kaikilla Ilmasotakoulun henkilöstöön kuuluvilla ja vastaaja on siten ollut erityisasemassa, oikeus toteaa ratkaisussaan.Oikeuden mukaan mies käytti näin hyväkseen ”erityisen vastuullista asemaansa”.Mies yritti selittää parhain päin myös muut syytekohdat. Miehen kotoa löytyi patruunoiden lisäksi 17 kiloa ruutia ja kymmenen laitonta asetta.mies selitti, että ruudin paino oli mitattu väärin, koska sen seassa oli myös hiekkapuhallushiekkaa. Selitys ei mennyt läpi.Toisaalta mies kertoi, että hänellä on oikeus pitää ruutia hallussaan, koska hänellä on panostajan oikeudet ja hän oli aikonut käyttää ruutia joskus louhintatyössä.Ei mennyt läpi tämäkään. Oikeus ei pitänyt miestä lakiin kirjatulla tavalla toiminnanharjoittajana, jolle räjäytys- ja louhintatyöt olisivat elinkeinotoimintaa.Luvattomien aseiden osalta mies vetosi siihen, ettei hän ollut tietoinen luvanvaraisuudesta. Käräjäoikeus ei vetoomusta ostanut.– Vastaaja on Puolustusvoimien palveluksessa taisteluvälinealiupseerina ja ammattinsa vuoksi hänen on täytynyt olla hyvin selvillä aseiden ominaisuuksista ja luvanvaraisuudesta.Mies kertoi myös, että hän säilyttää aseiden osia yleensä erikseen. Takavarikoitaessa aseet olivat kuitenkin koottuja.Lisäksi mies vetosi siihen, että hänellä on ollut Länsi-Suomen lääninhallituksen antama lupa kerätä aseita.– Asekeräilijälle annettu hyväksyntä ei kuitenkaan ole poistanut sitä velvollisuutta, että vastaajan on pitänyt hakea hankkimis- ja hallussapitolupa keräyssuunnitelman mukaisille ampuma-aseille ja aseen osille, oikeus opasti ratkaisussaan.Aseiden osalta miehen syyksi luettiin lopulta yhdeksän luvatonta asetta. Yhden deaktivoidun FN-pistoolin osalta syyte hylättiin.lähes kaikki aseet ja aseiden osat valtiolle menetetyksi.Mies myönsi vain vakuutuspetoksen. Vakuutusyhtiö If maksoi miehelle liki 6 300 euron korvaukset. Mies kertoi kaatuneensa elokuussa 2015 ja loukanneen itsensä.Todellisuudessa mies loukkaantui ajaessaan mönkijällä humalassa.Oikeus velvoitti miehen maksamaan perusteettoman vakuutuskorvauksen takaisin Ifille. Lisäksi miehen on maksettava Ifille selvittely- ja oikeudenkäyntikuluja 1200 euroa.Puolustusvoimien 1 100 euron oikeudenkäyntikulut menevät myös miehen piikkiin. Miehen omat oikeudenkäyntikulut olivat reilu 8150 euroa.Tuomitulla on yhä virka Ilmasotakoulussa. Ilmavoimien viestinnästä kerrotaan, että oikeuden ratkaisun seurauksena käynnistetään virkamiesoikeudellinen prosessi, jossa ratkaistaan, voiko tuomittu jatkaa virassaan.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.