Elokuvasäätiön johtoa syytetään vitkuttelusta asiakirjapyynnössä – ex-toimitusjohtaja ja hallintojohtaja kiistävät

Elokuvasäätiön johtoa syytetään vitkuttelusta asiakirjapyynnössä – ex-toimitusjohtaja ja hallintojohtaja kiist

Suomen elokuvasäätiön entiselle toimitusjohtajalle Irina Krohnille ja nykyiselle hallintojohtajalle Niina Otva-Lammelle vaaditaan käräjillä sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syytteissä on kyse siitä, että yksityishenkilö oli pyytänyt Talvivaaran kaivosta käsittelevän Jättiläinen-elokuvan kaikki julkiset tukitiedot. Tiedoista salattiin liikesalaisuuden perusteella muun muassa tukihakemusten ja sopimusten liitteitä.



Jutussa on kyse siitä, ettei säätiö antanut syyttäjän mukaan riittävän ajoissa valituskelpoista päätöstä salaamisesta tietoja pyytäneelle. Valituskelpoinen päätös on edellytys päätöksestä valittamiselle. Syytettyjen mukaan valituskelpoinen päätös viivästyi, koska tietojen pyytäjän kanssa käytiin edelleen keskustelua pyynnöstä.



Muun muassa elokuvien tuotantoon tukea myöntävä Suomen elokuvasäätiö saa rahansa veikkausvoittovaroista.