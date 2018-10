Kotimaa

5 pientä arjen muutosta voi kutistaa merkittävästi ilmastopäästöjäsi – katso valaisevat esimerkit

Keskivertosuomalaisen

Jutun lopussa olevasta faktalaatikosta voit katsoa, miten hiilijalanjälkeä pystyy pienentämään jopa puoleen neljällä arjen muutoksella.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentäminen









Tutkijan kommentti:

Asuminen

Asunnon





Tutkijan kommentti:

Autoilu

Suomalainen





Tutkijan kommentti:

Ruoka

Luke





Tutkijan kommentti:

Vaatteet

Ostitko





Tutkijan kommentti:

Lapset ja lemmikit

Lundin