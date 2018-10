Tampereella pahoinpidelty mies teho-osastolla, uhrin seurassa Keskustorilla oli polkupyörää taluttava mies – poliisi pyytää vihjeitä

Kotimaa

Tampereella pahoinpidelty mies teho-osastolla, uhrin seurassa Keskustorilla oli polkupyörää taluttava mies – p

Noin 60-vuotiasta tummiin vaatteisiin pukeutunutta miestä pahoinpideltiin Keskustorilla perjantain ja lauantain välisenä yönä.Poliisin mukaan tarkka tapahtuma-aika oli heti kello kahden jälkeen yöllä. Tekopaikka oli Hämeenkadun eteläpuolella kohdassa, jossa taksit kääntyvät Hämeenkadulta taksitolpalle.Uhrin seurassa on ollut polkupyörää taluttava mies.Pahoinpitelyn uhri menetti tajunsa ja jäi maahan makaamaan. Mies sai päähänsä erittäin vakavia vammoja ja hänen jääminen henkiin on epävarmaa. Uhria hoidetaan teho-osastolla.Tapahtuma-aikaan Keskustorilla on ollut liikkeellä useita kulkijoita. Paikalle tulleen ambulanssin henkilöstölle ainakin kaksi henkilöä tuli kertomaan uhrin joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi. Miehet ovat poistuneet paikalta jättämättä yhteystietojaan.Sisä-Suomen poliisi pyytää silminnäkijöitä tai muuten asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä Tampereen poliisiin rikoksen selvittämiseksi. Yhteyttä pyydetään ottamaan numeroon 029 544 5317 tai sähköpostitse keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi.